Trucchi per raddoppiare la durata della batteria dello SMARTPHONE

Contrariamente a quanto in molti pensano, ci sono dei processi utili per ridurre l’usura della batteria. Inoltre lo smartphone durerà di più adottando alcuni piccoli escamotage da tenere sempre in mente durante la giornata.

Batteria e trucchi per farla durare ancora di più, ce ne sono alcuni che possono tornare estremamente utili

Molto spesso le persone tendono a non valutare alcuni aspetti mentre caricano il proprio smartphone. La batteria potrebbe infatti ricaricarsi molto meno rapidamente di quanto ci si aspetta in base ad alcuni fattori fondamentali.

Bisogna infatti stare attenti al connettore, verificando di aver collegato il cavo in maniera corretta. Ciò vuol dire che non deve essere lasciato parzialmente disinserito, per cui applicate la giusta pressione affinché il connettore entri all’interno del suo alloggio. Da una non corretta applicazione del connettore potrebbe divenire una carica molto più lenta, spesso anche frutto di alcune cover che non permettono l’entrata perfetta del cavetto.

Un altro consiglio per far durare sempre di più la batteria è quello di utilizzare quanto meno possibile lo smartphone durante la sua fase di ricarica. Nel momento in cui il proprio dispositivo raggiungerà il 100% dell’autonomia, bisogna staccarlo anche solo se la chiamata durerà per pochi minuti.

Un altro consiglio, disponibile soprattutto sugli smartphone di ultima generazione, è quello di attivare la ricarica ottimizzata del dispositivo. Questa è una forma di intelligenza da parte dello smartphone che consente di apprendere dalle vostre abitudini.infatti il dispositivo Siri caricherà fino all’80%, per poi proseguire nel processo di ricarica prossimamente al vostro risveglio o all’orario in cui tendete a staccarlo di solito dalla carica.