Le illusioni ottiche sono dei fenomeni psicologici causati dalla vista di alcune immagini che riescono ad ingannare l’apparato visivo umano e anche il cervello facendogli percepire delle cose in modo diverso rispetto a come appaiono nella realtà.

Le illusioni ottiche si verificano perché il nostro cervello decodifica le informazioni all’interno di un immagine nell’insieme e spesso tramite dei giochi di forme, dimensioni o prospettive può entrare in conflitto e fornire delle risposte errate, lontano dalla realtà.

Queste immagini hanno suscitato l’interesse di molti studiosi nel corso dei decenni, tanto da essere utilizzate per lo studio del funzionamento del nostro cervello. La psicologia e la medicina non sono però le uniche branche in cui le illusioni ottiche vengono utilizzate, ma troviamo l’uso di alcuni trucchetti anche nell’arte e nell’architettura.

Illusione ottica: vedi prima il teschio o la bambina?

Quest’immagine condivisa da YourTango rappresenta un’illusione ottica molto utilizzata per indagare sulla personalità degli individui. Guardando l’illustrazione per la prima volta si dovrebbe riuscire a percepire subito o un teschio o una bambina. In base alla figura percepita per prima si possono svelare i tuoi punti di forza.

Se quando osservi l’immagine noti per prima cosa un teschio significa che hai una personalità positiva che privilegia l’intelligenza e il cervello. Il teschio infatti non è solo simbolo di morte ma anche del potere della mente.

Se invece la prima figura che noti è una bambina possiedi un animo giovanile che ti permette di affrontare tutte le difficoltà della vita senza abbatterti di fronte agli ostacoli e concentrandoti sulle cose belle.