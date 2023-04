Le illusioni ottiche affascinano da tempo l’occhio umano. Hanno la capacità di ingannarci e di farci dubitare di ciò che vediamo. Un’illusione ottica virale di una spiaggia con una tempesta in arrivo di notte è recentemente diventata popolare sui social media. Tuttavia, la realtà è ben lontana da ciò che sembra.

Inizialmente, gli spettatori hanno pensato che l’immagine fosse un dipinto o una fotografia dell’oceano. I creatori hanno però successivamente rivelato che non è così. In realtà, l’immagine raffigura la parte inferiore della portiera di un’auto che necessita di lavori di carrozzeria. L’immagine è stata creata come una vera e propria illusione ottica per ingannare l’occhio e ha avuto successo. Diversi osservatori sono rimasti scioccati e colpiti dal realismo dell’illusione.

Illusioni ottiche, la foto in realtà raffigura un auto

Le caratteristiche essenziali della prospettiva, come la luce, la posizione, il soggetto e lo sfondo, vengono utilizzate per generare illusioni ottiche. In questo esempio, l’illusione è stata creata utilizzando un’immagine generata al computer che maschera le informazioni superflue. Sebbene molte illusioni ottiche si verifichino naturalmente, le immagini generate al computer possono spesso produrre illusioni terribilmente accurate.

L’illusione virale è stata inizialmente pubblicata su Twitter da un utente di nome Muhammad ed è diventata rapidamente globale. Molti visitatori sono stati colti di sorpresa dall’accuratezza dell’illusione e si sono resi conto che non si trattava di un dipinto o di un’immagine dell’oceano.

Questa illusione dimostra il potere della prospettiva e come può essere utilizzata per produrre effetti visivi mozzafiato. Sebbene le illusioni ottiche possano ingannarci, ci offrono anche un’occasione unica per indagare sui nostri punti di vista e imparare di più su come vediamo il mondo che ci circonda.