L’attuale generazione di System-on-Chip top di gamma di Qualcomm è rappresentata dallo Snapdragon 8 Gen 2. Lanciato a fine 2022, il chipset ha impressionato tutti per la potenza sprigionata e i limitati consumi energetici.

Come facilmente intuibile, entro la fine di quest’anno è atteso il debutto della terza generazione che alzerà ulteriormente l’asticella delle performance. Tuttavia, gli occhi degli addetti ai lavori sono già puntati sul futuro Snapdragon 8 Gen 4.

Il SoC è già al centro di alcune indiscrezioni nonostante il suo debutto non sia atteso prima del 2024. Stando a quanto emerso su Twitter, il chipset top di gamma di Qualcomm sarà caratterizzato dal numero di serie SM8750.

Qualcomm si prepara a rivoluzionare il mondo dei chipset mobile con il SoC Snapdragon 8 Gen 4, ci si aspetta una nuova architettura e maggiore potenza superiore al 40% rispetto alla Gen 3

SnapDragon 8 Gen 3

TSMC N4P

Geekbench 5

ST 1800

MT 6500 SnapDragon 8 Gen 4

TSMC N3E

Nuvia Phoenix I Core 2

Nuvia Phoneix M Core 6

Geekbench 5

ST 2070

MT 9100 — Revegnus (@Tech_Reve) March 25, 2023

I cambiamenti rispetto alla generazione precedente saranno sostanziali in quanto il chipmaker adotterà per la prima volta i core Nuvia. L’architettura dello Snapdragon 8 Gen 4 sarà octa-core con una suddivisione 2+6. I due core ad alta potenza saranno dei Phoenix I plus mentre i restanti sei core per il risparmio energetioco saranno Phoenix M.

Grazie a questa architettura, i primi test condotti su GeekBench 5 hanno confermato un punteggio di 2.070 punti per il test in single-core e 9.100 punti per il test in multi-core. Si tratta di valori estremamente interessanti, soprattutto se si considera che lo Snapdragon 8 Gen 3 nel medesimo test ha fatto registrare rispettivamente 1.800 e 6.500 punti.

Emerge chiaramente le lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà in grado di erogare il 40% di prestazioni in più rispetto alla Gen 3. Stando a quanto anticipato dalle indiscrezioni, il chipset sarà realizzato da TSMC sulla base di un processo produttivo a 3 nm class node (N3E). Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.