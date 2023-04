Siamo da poco arrivati al mese di aprile e per questo periodo l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di aggiornare leggermente il suo catalogo di offerte. In particolare, l’operatore sta proponendo svariate offerte e con un prezzo di partenza molto basso di appena 4,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito le principali proposte.

CoopVoce, ecco le nuove proposte mobile per il mese di aprile 2023

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte mobile. Come già accennato, la proposta dell’operatore è quanto mai variegata. Tra le offerte con prezzo più basso, è disponibile CoopVoce Evo Voce&SMS. Quest’ultima ha un costo mensile di 4,90 euro e include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 MB per navigare.

La proposta dell’operatore continua con due altre offerte molto convenienti. C’è ad esempio CoopVoce Evo 30 che include 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri a 6,90 euro al mese. C’è poi CoopVoce Evo 150 per chi ha necessità di più giga per navigare.

Questa offerta mobile arriva infatti ad include ben 150 GB per navigare senza pensieri in tutta tranquillità. Per chi richiederà la portabilità del numero, il costo per il rinnovo mensile sarà di 7,90 euro, mentre per tutti gli altri il costo sarà pari a 8,90 euro. Ricordiamo poi che in alcuni punti vendita autorizzati è disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile CoopVoce Evo Essential. Questa include 3 GB, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti ad un costo di 3,90 euro al mese.