Come sicuramente avrete sentito in giro, il famoso bot basato su Intelligenza Artificiale di OpenAI, ChatGPT, in Italia è stato bloccato e non è più accessibile a causa delle numerose controversie emerse in merito alla questione privacy, a notificare lo stop del servizio con effetto immediato è stato il Garante per la protezione dei dati personali.

Ovviamente la domanda che sorge spontanea a tutti gli utenti residenti in Italia che magari sfruttavano il bot anche per attività giornaliere noiose per semplificarle è “È possibile continuare ad usarlo comunque ?“, indubbiamente la risposta è si, però come facilmente intuibile non è più così semplice come un tempo continuare ad accedere alla piattaforma.

Come continuare ad usare ChatGPT

Come potete ben leggere se provate ad accedere alla piattaforma quest’ultima vi restituisce il messaggio di avviso che ChatGPT è disabilitato per gli utenti in Italia, ebbene all stato attuale delle cose, l’unico modo per usare la chatbot è tramite una VPN.

Per adoperare NordVPN, bisogna sottoscrivere un’offerta e registrarsi sul sito ufficiale tramite questo link —> https://go.nordvpn.net/

Dunque una volta installata una VPN qualsiasi, il segreto è quello di selezionare una posizione qualsiasi nel mondo tranne appunto che l’Italia, in tal modo ingannerete il sistema di localizzazione e risulterete fuori dai confini italiani sbloccando di fatto la piattaforma.

Si tratta al momento dell’unico modo possibile, almeno finché OpenAI non risolverà i problemi in merito alla privacy andando dunque a regolarizzare la sua posizione.

In ultima istanza segnaliamo che per tutti coloro che avevano attivato la versione Plus a pagamento e ora non possono più utilizzarla, che OpenAI presto disporrà i rimborsi delle quote pagate.