Negli scorsi giorni l’operatore virtuale Tiscali ha deciso di aggiornare la propria applicazione denominata MyTiscali (per dispositivi Mobile), inserendo una nuova funzione.

La funzione in questione è una nuova chat di assistenza a disposizione per tutti i clienti. Scopriamo insieme come funziona.

Tiscali introduce una nuova chat di assistenza nella propria app

L’applicazione MyTiscali disponibile per dispositivi Android e iOS è stata aggiornata alla versione 3.27.1, a partire dallo scorso 27 Marzo 2023 sul Google Play Store, mentre su Apple Store è disponibile dal 29 marzo 2023. Nelle note di aggiornamento dell’app di Tiscali viene riportato soltanto “Nuova chat di assistenza”, per cui sembra che l’operatore abbia rinnovato questa funzionalità della sua app.

Ecco le parole dell’operatore riguardo alla nuova chat: “Per la chat ci stiamo organizzando per una gestione real time, in modo da poter soddisfare il cliente in maniera più rapida ed efficiente. La nuova versione dell’app è stata fatta per dare una maggiore sicurezza per il cliente in fase di autenticazione; inoltre, in prospettiva ci saranno maggiori margini di miglioramento dei servizi, grazie alla disponibilità di un team di sviluppo dedicato. Siamo ancora ad una fase 0, quindi ci vorrà qualche tempo per implementare tutta la gestione del BOT“.

Secondo quanto indicato sul sito dell’operatore, l’assistenza digitale Tiscali Help Desk è disponibile dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle 21:30. L’app MyTiscali per dispositivi Android e iOS permette di tenere sotto controllo e gestire i servizi di rete fissa e mobile anche tramite i widget da utilizzare nella schermata principale degli smartphone.