Vodafone risponde colpo su colpo a Iliad che anche per il prossimo mese di aprile ha deciso di confermare la tariffa Giga 150. I clienti del provider inglese che decidono di attivare una nuova SIM avranno a loro disposizione differenti scelte low cost tra le ricaricabili a listino.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a marzo

La migliore occasione per il pubblico di Vodafone resta la Special 100 Giga. Questa promozione mette in campo chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per la connessione di rete. Per navigare in internet, i clienti di Vodafone potranno anche sfruttare la tecnologia 5G, in caso di copertura sul territorio.

Il capitolo del costo è molto interessante. I clienti che scelgono questa ricaricabile dovranno pagare un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della promozione. Da aggiungere solo uno scatto una tantum di 10 euro al momento dell’attivazione.

Le sorprese sui costi però non finiscono qui. Vodafone, infatti, assicura a tutti i suoi abbonati anche la garanzia di un prezzo bloccato. Per i sei mesi successivi all’attivazione della SIM, i clienti non dovranno preoccuparsi di rimodulazioni dei costi o di aumento delle soglie di consumo.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.