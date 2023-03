Android Auto è un comodissimo sistema che permette ai guidatori di accedere liberamente a numerose funzioni del proprio smartphone, senza mai distogliere l’attenzione dalla strada, raggiungendo così una guida sicura in ogni caso.

Al giorno d’oggi la compatibilità con le più recenti autovetture è elevatissima, anche superiore a CarPlay di Apple, tanto da essere ormai indispensabile per la maggior parte di noi. Uno dei “difetti” del sistema riguarda spesso la presenza di numerose app pre-installate che potrebbero limitare l’accesso diretto alle funzioni più desiderate e richieste, ecco allora che potrebbe tornare utile sapere come rimuovere le app o i tool inutilizzati/non richiesti.

Android Auto, vediamo come modificare le app

Bisogna ammettere che la guida seguente potrebbe essere leggermente differente in relazione allo smartphone di cui siete in possesso, anche se generalmente le linee guida ed i menù a cui collegarsi restano sostanzialmente sempre gli stessi.

Per modificare le app di sistema e dare una rassettata al launcher di Android Auto, dovete dirigervi in Impostazioni, aprire Dispositivi Connessi e poi selezionare Android Auto (potreste anche dover passare attraverso la voce Preferenze di Connessione). Nel caso in cui non lo troviate, potete semplicemente effettuare una ricerca digitando Android Auto nell’apposita barra.

Una volta aperto, posizionatevi nella scheda Generale e poi Personalizza launcher, in questo modo potrete selezionare quali sono le applicazioni da mostrare direttamente a schermo nel momento in cui avvierete Android Auto, snellendo il tutto il più possibile.