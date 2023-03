Nothing Ear (2), gli auricolari trasparenti, presentati da Nothing giusto poco tempo fa (e di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione), arrivano ufficialmente sul territorio nazionale, ad un prezzo assolutamente interessante, soli 149 euro.

Gli auricolari Ear (2) riescono a combinare l’iconico design trasparente, che caratterizza tutti i prodotti della medesima azienda, con un audio di altissimo livello. Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza della tecnologia Dual Connection, utile sopratutto per facilitare e velocizzare il passaggio da un dispositivo all’altro, oltre alla tecnologia Clear Voice, che migliora notevolmente le chiamate e l’efficienza del microfono, in questo modo viene ridotto il rumore del vento, e viene catturato meno suono in ambienti affollati, grazie ad una cancellazione attiva del rumore completamente personalizzata, la quale riesce ad adattarsi alla perfezione alla forma del canale auricolare.

Il tutto viene corredato da una batteria più che sufficiente, che raggiunge addirittura le 36 ore di ascolto, la piena personalizzazione del suono, anche tramite equalizzatore (o la creazione di un profilo audio personalizzato), approfittando di una ergonomia ottima e di un peso ridottissimo, che non supera i 4,5 grammi complessivi.

Nothing Ear (2), dove acquistarli

Le Nothing Ear (2) sono in vendita ad un prezzo tutt’altro che elevato, infatti al giorno d’oggi possono essere acquistate a soli 149 euro, con possibilità di acquisto sul sito ufficiale (LINK), ma anche su Amazon, con spedizione rapida da parte dello stesso store di e-commerce, oppure presso i negozi WindTre sparsi per il territorio nazionale.

La disponibilità è immediata, se volete acquistarli vi verranno consegnati in tempi veramente molto brevi.