WhatsApp, AGGIORNAMENTO che distrugge Telegram con una novità

Pian piano WhatsApp ha insegnato tutti ad aspettarsi delle novità, soprattutto con i nuovi aggiornamenti in arrivo. Effettivamente non c’è nulla di meglio che vedere aggiornarsi l’applicazione di messaggistica più famosa in assoluto, la quale al suo interno ormai conta più di 2 miliardi di utenti in giro per il mondo.

L’obiettivo è tenere quanto più lontana possibile la concorrenza, la quale oggi non preoccuperebbe se di mezzo non ci fosse Telegram. L’applicazione colorata di azzurro è forse quella più interessante che potrebbe in un certo qual modo detronizzare WhatsApp. Ovviamente tale target risulta lontano, soprattutto perché WhatsApp sta introducendo pian piano delle novità molto importanti soprattutto dal punto di vista dei messaggi.

WhatsApp dimostra di poter tenere botta con la concorrenza, il prossimo aggiornamento porterà una novità estremamente richiesta

Gli ultimi aggiornamenti hanno dimostrato di essere arrivati dopo alcune richieste, proprio come il prossimo che avrà luogo a breve. Sembra infatti essere in lavorazione già da un po’ di tempo il nuovo aggiornamento che vedrà WhatsApp introdurre la possibilità di modificare i messaggi. Ma cosa vuol dire? Il discorso risulta molto semplice, visto che si tratterà di un modo per evitare che gli utenti sbaglino a scrivere.

Con il nuovo aggiornamento avrete la possibilità di modificare quanto scritto all’interno di un messaggio, soprattutto se ci sono stati errori di battitura. Al momento non si sa se ci sarà un tempo limite entro il quale sarà possibile apportare la modifica, ma di certo la possibilità ci sarà eccome. Bisogna dunque ora solo aspettare e nient’altro.