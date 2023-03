Le illusioni ottiche sono delle immagini straordinarie che riescono ad ingannare il nostro apparato visivo e il nostro cervello facendoci percepire qualcosa che nella realtà non esiste oppure che è diverso da ciò che pensiamo di vedere.

Queste immagini hanno da sempre catturato l’attenzione di studiosi e scienziati e sono state oggetto di studio per diversi decenni. Spesso si creano queste illusioni ottiche proprio per studiare l’apparato visivo e il funzionamento del nostro cervello. Si tratta di strumenti utilizzati in diversi campi, come la psicologia, l’arte e l’architettura.

Le illusioni sono causate da fenomeni ottici, percettivi e cognitivi tramite le diverse forme, i colori e le prospettive.

La sedia di Beuchet

Una delle illusioni ottiche più straordinarie e famose del mondo è senz’ombra di dubbio quella che viene denominata La sedia di Beuchet.

L’illusione La sedia di Beuchet è un’illusione ottica anamorfica, ovvero caratterizzata da una falsa prospettiva. Si tratta della rappresentazione di una falsa sedia composta da due elementi. La sedia risulta infatti scomposta, da un lato troveremo la seduta con lo schienale e dall’altro lato le gambe. Un’altra caratteristica è che la seduta ha dimensioni maggiori rispetto alle gambe della sedia, circa il doppio.

Solamente guardandola da una precisa prospettiva e da una determinata angolazione è possibile percepire la sedia come elemento unico e non formato da elementi disgiunti. La parte divertente dell’illusione ottica è che facendo sedere una persona sulla seduta e osservandola da lontano, essa apparirà molto piccola a causa delle diverse dimensioni e della distanza tra i differenti elementi.