Per la stagione primaverile Iliad ha deciso di riportare in auge la sua migliore promozione degli ultimi tempi. I clienti del gestore francese, dopo la breve parentesi della Flash 130, potranno sfruttare ancora una volta il vantaggio della Giga 150.

La famosa ricaricabile del provider transalpino assicura a tutti gli abbonati un pacchetto davvero unico con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e con 150 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della promozione è pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.