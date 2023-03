Iliad, solo 7 euro al mese per avere TANTISSIMI giga e un regalo gratis

Risparmiare, avere tanta qualità ma soprattutto più contenuti disponibili per il proprio smartphone: questo è l’obiettivo del pubblico. Ristrettamente al mondo della telefonia mobile, sono questi i principali capisaldi che si stanno cercando, magari anche valutando di abbandonare il proprio gestore fidato.

Il passato è ormai un lontano ricordo, quel tempo in cui le persone sceglievano un provider e non lo mollavano più. Tale prova di fedeltà oggi non esiste più, visto che gli utenti in cerca di nuove offerte mobili sono sempre più numerosi. Valutando tutte le alternative che il mondo telefonico mobile consente di ottenere, risulta anche più facile trovare un altro gestore telefonico che sia in grado di concedere tali benefici con una delle sue offerte. Da tempo stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio predominante i gestori virtuali, i quali riescono ad emergere sempre di più grazie alla loro convenienza racchiusa proprio nel prezzo finale. Ricordiamo infatti che le offerte prodotte da queste aziende telefoniche durano per sempre allo stesso costo mensile. Per questo motivo Iliad ci tiene a mettere le cose in chiaro e a proporre le sue soluzioni migliori, le quali sembrano non passare mai di moda.

Iliad ripristina l’offerta da 120 giga, costa solo 7,99 € al mese per sempre

Tutti si erano focalizzati sull’offerta da 150 giga con il 5G incluso, la quale è scomparsa dal sito di Iliad. Ora però tutti potranno avere una nuova soluzione, la quale offrirà qualche contenuto in meno ma anche un prezzo più basso.

Si tratta della Giga 120, offerta che al suo interno vanta minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 7,99 € per sempre.