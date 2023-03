Unieuro è ECCEZIONALE, prezzi al 70% in sconto sulla telefonia contro Expert

Di conseguenza al lancio dei volantini della concorrenza, anche Unieuro ha dovuto mettere in gioco tutte le sue forze proponendo degli sconti eccezionali. Effettivamente fare di meglio questa volta sarà complicatissimo, visto il calibro dei prodotti offerti nel nuovo volantino ma soprattutto i prezzi estremamente vantaggiosi.

La tecnologia e l'elettronica in particolare sono affari del colosso che in Italia opera in tutte le regioni o quasi, proponendo straordinari affari.

Unieuro è il negozio più indicato per le offerte primaverili: ecco la tecnologia ai prezzi più bassi di sempre

Unieuro propone sconti clamorosi a partire dalle cuffie wireless Oppo Enco Buds2, le quali vengono proposte al 60% di sconto con un prezzo di 19,99 €.

Disponibile anche la PlayStation 5 con Fifa 23 incluso: il prezzo è di 599,90 euro. Passando al mondo della telefonia, ecco il Samsung Galaxy A33 5G, ma quale nella versione da 128 giga costerà solo 279,90 €. Non mancano poi gli smartphone top di gamma, come l’iPhone 14 da 128 giga a 899 €. Questi sono solo alcuni dei pezzi in sconto nel volantino di Unieuro, ma c’è ancora molto altro che non mi resta che scoprire direttamente da vicino.