oneplus-11-riceve-il-suo-terzo-aggiornamento-in-meno-di-tre-mesi

Sin dalla sua presentazione, il OnePlus 11 ha fatto notizia, impressionando gli utenti per la sua resistenza. Inoltre, l’azienda si è impegnata a fornire quattro anni di aggiornamenti Android e un anno aggiuntivo di patch di sicurezza, riaffermando il suo impegno per gli aggiornamenti del firmware.

Di recente, il OnePlus 11 ha ricevuto il secondo aggiornamento in meno di due mesi, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nel supporto software. Il device ha iniziato a ricevere la patch di sicurezza di febbraio il 6 marzo, mentre quella di marzo è arrivata meno di tre settimane dopo, il 24 marzo. Anche se alcuni utenti in India hanno ricevuto l’aggiornamento, è probabile che questo sia l’inizio della distribuzione a livello mondiale della patch di sicurezza Android di marzo, che affronta diverse gravi vulnerabilità nei telefoni Samsung e Google.

OnePlus 11 è tra i device più interessanti

L’aggiornamento più recente per il OnePlus 11 è denominato CPH2447 11 A.09 e ha una dimensione di download di 243,2 MB. Il changelog include miglioramenti alla regolazione dell’esposizione della modalità Film dell’app Fotocamera e la compatibilità di Android Auto con un maggior numero di automobili. L’aggiornamento dovrebbe anche migliorare la connettività Bluetooth, Wi-Fi e cellulare, consentendo al device di funzionare in modo più efficace.

L’Android Security Advisory di marzo 2023 risolve 58 vulnerabilità, rendendo questo aggiornamento importante. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 e la RAM fino a 16 GB del OnePlus 11 sono tra i migliori della categoria e lo rendono un formidabile concorrente sul mercato. Nonostante le sue caratteristiche di alto livello, lo smartphone ha un prezzo conveniente, a dimostrazione della politica dell’azienda di fare ulteriori sacrifici per creare un mix di qualità e costo. In passato OnePlus ha ridotto il supporto software per risparmiare, ma questo non sembra essere il caso del OnePlus 11, che ha già ricevuto due aggiornamenti Android in meno di due mesi.

Infine, il OnePlus 11 ha dimostrato di essere uno smartphone affidabile e duraturo con un’eccellente dedizione al supporto software, che comprende aggiornamenti regolari e patch di sicurezza. L’ultimo aggiornamento sottolinea l’impegno dell’azienda nel mantenere gli smartphone dei clienti sicuri ed efficienti. La combinazione di specifiche di fascia alta e costo contenuto lo rende una fantastica alternativa per chi cerca un device di qualità a un prezzo accessibile.