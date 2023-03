Unieuro è folle, 90% di sconto sulla tecnologia nel volantino che distrugge MediaWorld

Unieuro propone questa volta un grande volantino da prendere subito in considerazione. Effettivamente i prezzi non sono mai stati così bassi, soprattutto nell’ambito telefonia. Ricordiamo inoltre che c’è anche la possibilità di finanziare tutto con i tassi allo 0%.

Oltre alle grandi offerte che potete fare vostre fin da subito recandovi negli Store fisici, ci sono quelle online. In quest’ambito però lo spazio viene lasciato di diritto ad un colosso in particolare, il quale come tutti ben sanno si chiama Amazon. Avete paura di perdervi tutte le migliori offerte di giornata? State tranquilli: esiste il nostro canale Telegram ufficiale che al suo interno include già più di 80.000 utenti attivi. Per poter entrare liberamente, dovrete solo cliccare qui, non ci saranno altri passi da compiere.

Unieuro batte nettamente la concorrenza con le sue offerte: ecco alcuni smartphone in sconto sul volantino

Di dubbi ce n’erano pochi, soprattutto in merito al grande risparmio che l’ultimo volantino ha consentito già a diverse persone. Unieuro permette di acquistare alcuni smartphone, anche tra i più blasonati in assoluto, ad un prezzo straordinariamente più basso del normale.

Più in particolare a raccogliere l’attenzione del pubblico sono i dispositivi medici di gamma, i quali sono disponibili in più configurazioni e con più marchi, come ad esempio Xiaomi, Oppo, Motorola ecc. Samsung però propone degli sconti ottimi sui suoi top: ecco ad esempio il Galaxy S22 a soli 649 euro.

A seguire ecco anche l’ultimo arrivato, ovvero il Galaxy S23 che presenta un prezzo al pubblico di 899 €. Non vi resta altro che scegliere quello che volete.