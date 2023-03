L’operatore virtuale LycaMobile ha appena lanciato una nuova offerta a soli 2.99 euro al mese. Questa promozione è disponibile per alcuni già clienti selezionati.

Parliamo della Lyca Globe Mini, che comprende anche minuti internazionali oltre a Giga e minuti nazionali. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul bundle.

LycaMobile lancia la nuova Globe Mini

Lyca Globe Mini è valida, per il momento, solo ed esclusivamente per i clienti selezionati che ricevono l’SMS promozionale. In particolare, come già già accennato, l’operatore si rivolge ad alcuni suoi già clienti, che in questo modo possono passare dunque a questa offerta. La nuova Globe Mini comprende minuti e SMS illimitati verso numeri Lycamobile, 200 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 25 minuti internazionali verso alcuni Paesi esteri e 1 Giga di traffico internet mobile, il tutto a 2,99 euro al mese.

I 25 minuti internazionali si rivolgono a Paesi come Argentina, Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Malta, Regno Unito, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Perù e molti altri. Per quanto riguarda invece il Roaming all’interno dell’Unione Europea, con la nuova offerta Lyca Globe Mini è possibile utilizzare minuti, SMS e Giga alle stesse condizioni nazionali.

L’utilizzo del traffico dati contenuto nell’offerta viene tariffato a scatti anticipati di 1KB. In ogni caso, se il cliente esaurisce tutti i Giga inclusi durante il mese, per continuare a navigare in internet deve sostenere un costo di 18 centesimi di euro per ogni MB consumato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte disponibili.