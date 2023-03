L’operatore virtuale Kena Mobile è sicuramente un operatore mobile low cost più influenti d’Italia. Propone delle offerte molto vantaggiose ad un prezzo davvero molto interessante.

Questo è il caso della nuova offerta lanciata, denominata Kena 6.99 130 GB STAR, che viene appunto proposta a soli 6.99 euro al mese. Scopriamo insieme il bundle completo.

Kena Mobile con 130 GB a 6.99 euro al mese

La promo Kena 6,99 130 GB STAR mette a disposizione un piano tariffario che include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 500 SMS verso tutti i mobili e 130 GB di internet in 4G (7 per navigare in Europa) a 6,99 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 4,99 euro e la SIM è gratuita.

Questa offerta può essere attivata da tutti gli utenti che attivano un nuovo numero o da quelli che effettuano la portabilità del proprio da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile e molti altri.

Vi ricordiamo che tutte le offerte Kena consentono di navigare sotto rete 4G a scatti anticipati di 1K, con una velocità massima di navigazione pari 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. I suoi piani tariffari sono chiari e trasparenti, senza vincoli di durata o costi nascosti. Ogni offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.