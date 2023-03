Possiamo finalmente annunciare che il nuovo smartphone Realme C55 è ufficialmente disponibile anche in Italia. Si tratta del primo dispositivo Android con una sorta di Dynamic Island.

La soluzione di Realme è infatti simile solo esteticamente a quella di Apple: la Mini Capsule di Realme C55 per ora mostra solo alcune informazioni durante la ricarica del telefono. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme C55 finalmente disponibile anche in Italia

Il nuovo device monta uno schermo FHD+ da 6.72 pollici con refrash rate a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz, fino a 680 nit di luminosità. Dispone di un processore MediaTek Helio G88 con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB. Sul retro monta due fotocamere rispettivamente da 64 megapixel la principale e 2 megapixel il sensore di profondità.

Sul lato anteriore invece monta una fotocamera frontale da 8 megapixel. Lato connettività troviamo dual nano SIM (nano + nano + microSD), dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, jack audio. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 33 Watt e il sistema operativo pre installato è Android 13 con realme UI 4.0.

Realme C55 è disponibile in due varianti: 6/128 GB al prezzo di 219,99 euro e 8/256 GB al prezzo di 249,99 euro. Entrambe le varianti sono scontate di 20 euro “durante la prima vendita” anche se non è specificato per quanto tempo, che è possibile effettuare presso Euronics, Unieuro, Expert, e MediaWorld.