Kena Mobile, è tornata la vecchia promo dei 50 Giga gratis

Kena Mobile, il secondo brand di TIM, ha recentemente riproposto la promozione che offre gratuitamente 50 Giga di traffico dati mensile a chi attiva il servizio Ricarica Automatica per ricaricare automaticamente il credito della SIM. La tariffa era stata lanciata per la prima volta nell’ottobre 2022, poi prorogata fino al 28 febbraio 2023 e sospesa per alcune settimane, ed ora è di nuovo tra noi.

Kena Mobile: come attivarla

Ora, la promozione è nuovamente disponibile per le attivazioni della Ricarica Automatica effettuate entro il 14 giugno 2023. Per beneficiare dei 50 Giga gratuiti, i clienti devono attivare il servizio Ricarica Automatica, e l’opzione aggiuntiva si attiva al primo rinnovo successivo della propria offerta principale. La promo è applicabile a tutte le offerte Kena e consente di aumentare il traffico dati di 50 Giga al mese senza costi aggiuntivi. Se si è già attivato il servizio Ricarica Automatica, per usufruire dell’opzione “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” è necessario disattivarlo e riattivarlo tramite l’area clienti MyKena, il Servizio Assistenza Clienti 181 o uno dei negozi dell’operatore.

Il traffico dati gratuito non dovrebbe essere valido per l’uso in Roaming UE, ma secondo il sito ufficiale di Kena, i 50 Giga sono utilizzabili anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito. La compagnia offre la navigazione internet a una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload, utilizzando la rete TIM in 2G e 4G LTE. Da maggio 2022, è stata avviata anche l’abilitazione progressiva del servizio VoLTE sulle SIM Kena, a seguito della dismissione della tecnologia 3G di TIM.

Il servizio Ricarica Automatica di Kena permette di associare un metodo di pagamento per ricevere una ricarica automatica ogni mese, prima del rinnovo dell’offerta. È possibile attivarlo durante l’acquisto di una nuova SIM o successivamente tramite l’area MyKena. I metodi di pagamento accettati sono PayPal, carte di credito (Visa, Mastercard e American Express), carte ricaricabili (Visa e Mastercard) e PostePay.