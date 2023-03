Da mesi non ci sono dubbi su una questione in particolare che riguarda il mondo della telefonia mobile: i gestori mobili di tipo virtuale riescono a dominare. Quello che sembrava un risvolto impossibile solo un anno fa, oggi trova invece grande riscontro tra il pubblico italiano. Più persone infatti riferiscono di aver sottoscritto un’offerta mobile di tipo virtuale in grado di battere la concorrenza grazie a prezzi molto più bassi del normale ma soprattutto a più contenuti disponibili.

Kena Mobile, le promo migliori sono ora disponibili con centinaia di giga all’interno

Dopo aver visto le grandi risposte da parte degli altri gestori, quelli virtuali stanno dando il loro contributo per rispondere per le rime. Infatti tra i più attivi in assoluto c’è il gestore virtuale che sfrutta la rete di TIM, ovvero Kena Mobile.

Le sue offerte sono sempre tra le più utilizzate in assoluto, visto che hanno un buon compromesso tra prezzo, qualità e quantità dei contenuti. La promozione degna di nota che Kena Mobile lancia attraverso il suo sito ufficiale è quella che ogni mese costa solo 9,99 euro. Ricordiamo che questo prezzo vale per sempre e non è sottoposto ad alcun tipo di rimodulazione.

L’interno della promo in questione, gli utenti potranno trovare 1000 messaggi verso tutti i gestori, minuti senza limiti per le telefonate verso qualsiasi provider e infine 230 giga utili per navigare usando la rete Internet in 4G+. La potenza di rete sarà limitata ad un massimo di 60 Mbps. Ora non mi resta altro che scegliere la migliore soluzione che fa al caso vostro.