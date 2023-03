Una nuova illusione ottica molto interessante si staglia all’orizzonte, ma fate attenzione, vi potrebbe davvero far vomitare, non tanto perchè faccia effettivamente “schifo“, quanto per l’effetto ottico che a tutti gli effetti si viene a verificare nel momento in cui deciderete di osservarla con attenzione.

Le immagini che ogni giorno vi proponiamo sono indubbiamente tra le più disparate, nella maggior parte dei casi sono legate a soluzioni appositamente create da professionisti, con lo scopo di giustificare il meccanismo che regola il nostro cervello, cercando altresì di sfidarlo portandolo al suo limite massimo.

Illusione ottica, riuscite a non stare male?

L’immagine inserita all’interno del nostro articolo non sembra dire pressochè nulla, ma vi possiamo assicurare che tra le tante spirali, che indubbiamente sono state create appositamente per confondere l’utente, si cela un messaggio scritto in lingua inglese, spetta a voi riuscire a scoprirlo.

Nel momento in cui vi approcciate a questi giochi, è importante impostare un determinato metodo di sblocco e di risoluzione, una tecnica da adottare per raggiungere l’obiettivo prefissato. Arrivando a questo punto del nostro articolo, molto probabilmente vi sarete trovati in difficoltà nella risoluzione, e siete alla ricerca di un piccolo aiuto.

Dai test effettuati, basandosi anche sull’esperienza di coloro che sono riusciti a risolverla, è stato verificato che la risoluzione è semplificata nel momento in cui l’immagine viene rimpicciolita. Per questo motivo consigliamo caldamente di rimpicciolirla il più possibile, in modo da visualizzare più rapidamente le due parole inserite nello schermo (se non potete farlo, allontanatevi il più possibile dallo schermo).