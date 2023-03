Le illusioni ottiche sono una delle forme più popolari di intrattenimento visivo. E sono popolari grazie alla sua capacità di ingannare il cervello umano.

Secondo gli studi, le illusioni ottiche aiutano ad aumentare la concentrazione e le capacità di osservazione.

L’immagine sopra mostra una scena nell’Artico in cui è possibile vedere la terra coperta da strati di neve. Queste sfide sono un buon modo per testare le tue capacità di osservazione.

Qui viene presentata una sfida simile, in cui devi trovare un orso polare nella neve in 15 secondi. L’orso polare è di colore bianco come la neve, ciò rende quindi difficile individuare l’animale.

Ecco la soluzione

Questi test sono l’approccio migliore per determinare il tuo QI se hai davvero bisogno di sapere quali sono i tuoi livelli effettivi.

Poiché si tratta di una prova di capacità di osservazione, le persone con buone capacità in quest’area saranno in grado di completare la sfida entro il limite di tempo.

Scorri sotto per la soluzione. L’orso polare può essere visto allontanarsi dalla grande roccia sul lato sinistro dell’immagine.

Il cervello è la sede della percezione, e riceve informazioni attraverso i nostri sensi e calcola un modello del mondo così come lo sperimentiamo. Questo modello di realtà è generalmente accurato e alla pari con ciò che intendiamo come “realtà“. Tuttavia, a volte c’è un divario tra il modo in cui il nostro cervello vede le informazioni in arrivo e la realtà effettiva. Queste alterazioni, infatti, sono descritte come “illusioni ottiche” dalla scienza.