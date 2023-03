Scopri se hai un cervello maschile o femminile grazie a questa illusione ottica

Questa illusione ottica può rivelare se hai un cervello femminile o maschile a seconda di ciò che vedi per primo.

Uno studio afferma di poter decifrare il tipo di processo mentale delle persone e ciò che vedi per primo potrebbe significare che fai fatica a svolgere più attività.

L’immagine semplicistica mostra una figura scura in una posa da sprint, ma lo vedi correre verso di te o allontanarsi da te? Ciascuno dei nostri cervelli decifra le immagini ambigue in modi diversi, a causa dei diversi processi in cui riceve ed elabora le informazioni.

In questo caso, significa che alcuni potrebbero interpretare il rompicapo come un uomo che si allontana piuttosto che il contrario.

Quindi cosa significa se hai visto il corridore avvicinarsi? Secondo Fact Factories, questo significa che hai un cervello più maschile.

Cerchi di risolvere i tuoi problemi e superare i difficili ostacoli della vita usando le tue capacità analitiche. Inoltre impari molto velocemente quando diventi curioso di qualcosa.

Mentre per quelli che hanno visto la figura allontanarsi, significa si ha un cervello più femminile.

Ecco cosa rivela l’altra parte

Ciò suggerisce che le capacità analitiche e il ragionamento sono al massimo. Ti affidi ai tuoi sensi e al tuo ragionamento e non ti affretti quando prendi una decisione.

Il tuo cervello è al suo meglio quando ti immergi in qualcosa di creativo o stai creando qualcosa da zero. Sei un grande multitasking e hai una memoria straordinaria. Ciò su cui puoi sempre contare sono il tuo intuito e i tuoi sensi eccellenti.

Gli esperti hanno studiato per decenni le differenze tra il cervello di uomini e donne nel tentativo di eliminare gli stereotipi di genere. L’affermata neuroscienziata Daphna Joel ha lanciato un corso dedicato all’argomento nel 2009 presso l’Università di Tel Aviv.

La sua ricerca innovativa mirava a eliminare i soliti cliché: gli uomini sono più competitivi e le donne sono più brave nella comunicazione.

Ma il dibattito infuria ancora, con alcuni scienziati che suggeriscono che in realtà non serve classificare le parti del cervello in femminili e maschili.

Altri credono che le nostre azioni siano in realtà determinate dalla composizione del nostro cervello, che viene poi modellato dalla nostra società.