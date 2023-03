Netflix: le maggiori novità in arrivo ad aprile 2023

La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ben saprete, propone ogni mese dei nuovi contenuti per i propri utenti. Ci sono mesi molto attesi da quest’ultimi e mesi con titoli meno accattivanti.

Oggi vogliamo parlavi delle principali novità che il colosso ha intenzione di lanciare nel prossimo mese di aprile 2023. Scopriamo qualche titolo insieme.

Netflix: alcuni titoli in arrivo sulla piattaforma ad aprile 2023

Tra i contenuti più interessanti segnaliamo il film basato sulla popolare serie TV The Last Kingdom, e intitolato Sette Re devono morire. Per gli amanti dell’amarcord anni ’90 arriverà anche Power Rangers: Una volta e per sempre, con una nuova avventura a distanza di 30 anni dalla celebre serie. Come film sbarcheranno anche Chupa, e Guida turistica per innamorarsi.

Il primo racconta di un improbabile amico trovato dal giovane Alex all’interno del capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l’avventura della loro vita. Il secondo invece racconta di una dirigente del settore turistico che dopo una separazione inaspettata accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico.

Come serie TV sbarcheranno invece War Sailor: la Serie, Lo scontro, Transatlantic e Sweet Tooth 2. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire l’intera lista di contenuti previsti per questo mese, anche se sarà molto più tranquillo rispetto ad altri.