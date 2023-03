Greta Thunberg ha cancellato un tweet del 2018 dove proclamava la fine del mondo

Greta Thunberg sta affrontando una serie di commenti negativi dopo aver cancellato un tweet del 2018 che parlava del destino dell’umanità e il cambiamento climatico.

Il tweet in questione conteneva un collegamento e una citazione da un articolo che avvertiva che l’umanità avrebbe incontrato la sua fine se l’uso di combustibili fossili non fosse cessato entro il 2023.

“Un importante scienziato del clima avverte che il cambiamento climatico spazzerà via tutta l’umanità a meno che non smettiamo di usare combustibili fossili nei prossimi cinque anni“, si legge nel suo tweet.

Il tweet non è più su Twitter, ma sono circolate le immagini del post con tanto di timestamp. L’Associated Press ha confermato che Thunberg ha effettivamente cancellato il tweet.

Anche l’articolo a cui si era collegata non esiste più, ma è stato archiviato e ne esistono delle copie.

Il titolo diceva “I migliori scienziati del clima: gli esseri umani si estingueranno se non aggiustiamo i cambiamenti climatici entro il 2023“. Non è chiaro perché Thunberg abbia cancellato il post e non l’abbia affrontato.

Una questione di principio

L’Associated Press ha verificato diversi rapporti sulla cancellazione del tweet, sostenendo che “manca un contesto“. Come spiega, né lo scienziato parafrasato nell’articolo né la stessa Thunberg hanno affermato che l’umanità sarebbe finita entro il 2023.

Il professore di chimica atmosferica dell’Università di Harvard, James Anderson, parafrasato nell’articolo, ha affermato nel 2018 che la ripresa dal cambiamento climatico sarà impossibile se non verranno intraprese azioni drastiche entro il 2023.

Thunberg ha poi citato l’articolo e il suo capoverso impreziosito, sostenendo che l’umanità sarebbe stata “spazzata via” se i combustibili fossili non venissero fermati entro il 2023.

Anderson ha detto all’Associated Press che la parafrasi dell’articolo “è una completa invenzione di ciò che ho detto“.

Non è chiaro quale fosse la comprensione di Thunberg in merito alla validità dell’affermazione o se credesse che l’umanità sarebbe stata “spazzata via“.