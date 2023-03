Iliad distrugge Vodafone, offerta in fibra quasi gratis e 150GB con la promo in 5G

Quando si parla di Iliad, gli altri gestori scompaiono dalla mente degli utenti, visto che la voglia di risparmio è troppo alta. Il passato ormai è riposto in un vecchio cassetto, soprattutto da quelle persone che in un modo o nell’altro hanno cercato altre soluzioni per il loro smartphone. Effettivamente oggi conta molto non solo la qualità, ma anche la quantità e soprattutto la convenienza, in un periodo di crisi del genere.

Prima era molto più difficile che un utente decidesse di cambiare il suo gestore con una nuova realtà, ma oggi è molto più frequente. Infatti sono balzati agli onori della cronaca più volte i gestori virtuali, i quali però hanno tutta altra architettura rispetto a Iliad che garantisce una qualità maggiore offrendo anche la connessione in 5G. A parlare chiaro sono le offerte disponibili sul sito ufficiale che rappresentano il meglio che un utente possa richiedere sia per la propria casa che per il proprio smartphone.

Iliad battere la concorrenza a colpi di nuove offerte, ecco cosa c’è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda

Dopo aver visto trionfare i gestori virtuali ma anche qualche provider molto blasonato, Iliad vuole tornare a scandire i propri ritmi nel mondo della telefonia mobile. In realtà non è solo questo l’obiettivo, visto che anche la telefonia fissa potrebbe andare ad appannaggio di questo provider.

Il primo luogo c’è da discutere sull’offerta che riguarda la telefonia mobile, ovvero quella che al suo interno include tutto. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare a tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 5G. Il prezzo corrisponde per sempre a 9,99 € al mese.

Tutti coloro che poi hanno già un’offerta del genere potranno sfruttare il prezzo per la promo fissa, quella per la casa. Il costo mensile sarà di 19,99 € per sempre offrendo chiamate senza limiti e una connessione ad Internet in fibra ottica che complessivamente raggiungerà i 5 gigabit.