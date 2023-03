Se sei un collezionista di francobolli, sicuramente ti è capitato di non sapere nulla di molti esemplari della tua collezione e soprattutto non avere idea del loro valore attuale. Per questo motivo, l’utilizzo di un’app per francobolli può essere una soluzione rapida ed efficace per saperne di più su questo argomento, senza dover impegnarti in lunghe ricerche online o uscire di casa per portare la tua collezione da un esperto in materia.

Tuttavia, è importante tenere presente che i metodi proposti di seguito sono adatti solo per una stima puramente indicativa del valore dei tuoi esemplari filatelici, in quanto il loro valore dipende da una serie di fattori che vanno oltre la loro rarità, tra cui lo stato di conservazione, la presenza di un francobollo e, nei prodotti filatelici più vecchi, le condizioni della linguetta.

Stamp Identifier è disponibile per Android e iOS

Una delle prime opzioni consigliate è Stamp Identifier, un fantastico software che utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento delle immagini e un enorme database popolato da appassionati di filatelia di tutto il mondo per estrarre una grande quantità di informazioni, compreso il valore, su un’ampia varietà di francobolli.

Se sei interessato a utilizzarlo, puoi scaricare l’applicazione dal tuo dispositivo Android o iOS, eseguendola come faresti con qualsiasi altra applicazione. Successivamente, puoi scattare una foto dell’esemplare con la fotocamera dell’applicazione o caricare un’immagine dalla memoria del dispositivo. È importante concedere preventivamente l’autorizzazione all’accesso alla risorsa in questione selezionando “Consenti” nel messaggio che appare.

Una volta scattata la foto dell’esemplare, l’applicazione avvisa se ci sono bordi che impediscono all’algoritmo di identificare correttamente il francobollo. In questo caso, è sufficiente premere il pulsante “OK” e trascinare con il dito i quattro angoli della cornice visualizzata sullo schermo finché non rimangono solo i bordi del francobollo, mascherando così lo sfondo dalla foto.

Infine, l’applicazione elabora l’immagine per un minuto e ti restituisce un elenco di possibili corrispondenze. Se scopri un francobollo che assomiglia al tuo, puoi toccarlo per visualizzare una pagina di riepilogo con i dati pertinenti.

In definitiva, utilizzare un’app per francobolli può essere un modo utile per valutare rapidamente la tua collezione di francobolli. Tuttavia, è importante ricordare che il valore di un esemplare filatelico dipende da molti fattori, quindi è sempre meglio rivolgersi a un esperto per una valutazione accurata.