Furto di veicoli in Italia in aumento: Campania, Lazio e Puglia tra le regioni più pericolose

Il furto di veicoli in Italia è un fenomeno sempre più diffuso, come dimostrano i dati recenti. In particolare, le regioni più colpite sono la Campania, il Lazio, la Puglia, la Sicilia e la Lombardia. Secondo le statistiche, la Campania è la regione in cui si verificano più furti d’auto, con un furto su quattro, mentre il Lazio è la regione con il maggior numero di ladri che spariscono.

Nel decennio precedente, sono state smarrite più di un milione di auto, un dato allarmante che continua a crescere. Nel solo anno 2022, in Italia sono state rubate 89.551 automobili, fuoristrada e furgoni, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Ciò si traduce in 7.463 veicoli rubati al mese, 249 al giorno e più di 10 all’ora. Tuttavia, solo il 41% dei veicoli rubati è stato recuperato, mentre il resto è stato venduto all’estero o smembrato per le parti di ricambio.

Dati allarmanti sul furto di auto

La Campania, con 23.979 furti (+17%), è al primo posto nella classifica dei luoghi più pericolosi in cui vivere in Italia, seguita dal Lazio con 15.063 furti (+15,43%) e dalla Puglia con 14.951 furti (+16,35%). Anche la Sicilia, con 12.638 furti (+37,46%), e la Lombardia, prima area del Nord, con 8.508 furti (+6%), sono tra le regioni più colpite. Solo il 29% dei veicoli rubati è stato recuperato, mentre il 71% è ancora disperso.

Il furto di veicoli avviene principalmente quando sono parcheggiati a distanza di sicurezza dai legittimi proprietari (97% dei casi). Solo in meno del 3% dei casi, il veicolo è stato rubato a seguito di appropriazione indebita, probabilmente a spese di un’azienda che lo ha inconsapevolmente dato in uso a un criminale. In meno dell’1% dei casi, il veicolo è stato rubato durante una rapina o un altro crimine.

I modelli più rubati rimangono quelli più diffusi sul mercato, con il produttore locale in testa, come la Fiat Panda, la 500, la 100, la 200 e la 200Y. Anche le versioni più recenti di auto popolari, come la Toyota RAV4, la Fiat 500X e la Jeep Compass, sono molto ricercate. I furti riguardano principalmente rapine e/o furti, oppure sono motivati dal desiderio di vendere i componenti dei modelli.