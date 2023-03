Conad batte le dirette concorrenti, come Esselunga o anche MD Discount, mettendo sul piatto un buonissimo volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, scontando tantissimi prodotti a prezzi quasi mai visti prima d’ora.

Il risparmio è di casa da Conad, la sua ultima campagna promozionale è indiscutibilmente una delle migliori che abbiamo mai visto, grazie alla sua piena capacità di convincere i consumatori a recarsi in negozio per completare gli acquisti dei prodotti effettivamente desiderati. Gli sconti, lo ricordiamo e sottolineiamo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale (se non in rari casi).

Conad, il volantino nasconde le migliori offerte del momento

Il volantino Conad, che ricordiamo è attivo fino al 20 marzo 2023, promette la possibilità di accedere ad un numero impressionante di sconti speciali, tutti con prezzi economici e pronti a far sognare letteralmente i singoli consumatori, a partire ad esempio dai 3,99 euro necessari per l’acquisto della piccola lampadina a LED con aggancio E27.

Volendo invece puntare verso veri e propri elettrodomestici per le vostre abitazioni, la scelta può ricadere su vari modelli in vendita fino a 79 euro, il prezzo più alto viene richiesto per l’acquisto del compressore portatile di Bosch, dispositivo a batteria, acquistabile appunto alla stessa cifra appena indicata. Riducendo invece la spesa finale la scelta potrà ricadere direttamente sull’aspiratore Freddy 4in1, un ottimo prodotto disponibile a 69 euro.