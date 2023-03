Mediaworld incanta il pubblico italiano con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che punta a scontare i migliori prodotti, raggiungendo i prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, almeno da qualche anno a questa parte.

La soluzione corrente è da ritenersi valida esclusivamente nei negozi fisici, ed anche online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare la stessa identica selezione di sconti, con consegna gratuita presso il domicilio, ma solo in determinate occasioni (sfortunatamente non sempre). I prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, ed anche della variante no brand della telefonia coinvolta.

MediaWorld sorprende con le nuove offerte assurde molto speciali

Gli smartphone sono in fortissimo sconto da MediaWorld, per pochissimo tempo gli utenti possono spaziare tra una buona selezione di prodotti in promozione, con prezzi che possono anche non superare i 400 euro, promuovendo la possibilità di acquisto di Galaxy A53 (appunto a 399 euro), Redmi 12C, Redmi 10, Redmi 9A, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A13, Galaxy A33 e finire con il galaxy A04s.

Se interessati al mondo Apple, segnaliamo la presenza di iPhone 14 Pro Max, disponibile a 1499 euro, passando anche per iPhone 14 Plus a 1129 euro, oppure il bellissimo iPhone 14, il cui prezzo di 899 euro risulta essere complessivamente più che conveniente, in confronto al listino originale. Chiaramente quanto raccontato è solamente un estratto di ciò che a tutti gli effetti vi attende da MediaWorld, se volete approfittare degli sconti, ricordatevi subito di aprire il sito ufficiale.