James Webb immortala uno degli oggetti celesti più rari preludio a una supernova, WR 124

Nel 2022 è stato messo in funzione il telescopio spaziale James Webb, il quale si è subito distinto per la notevole qualità delle immagini che ha restituito. Queste immagini hanno immediatamente attratto l’attenzione di astronomi e appassionati di tutto il mondo. Tra le prime immagini condivise a giugno 2022, una delle più interessanti dal punto di vista scientifico è stata la scoperta di una stella Wolf-Rayet, una tipologia particolarmente luminosa e difficile da osservare. Una nuova elaborazione delle immagini della stella WR 124, che si trova a 15.000 anni luce di distanza nella costellazione del Sagittario, è ora disponibile.

Questa stella è nota per essere molto difficile da osservare, in quanto solo alcune stelle massive attraversano una breve fase Wolf-Rayet prima di esplodere in supernove. Pertanto, le osservazioni dettagliate di questo raro passaggio sono estremamente preziose per gli astronomi.

Le stelle Wolf-Rayet attraversano una fase in cui espellono gli strati più esterni di materia, formando anelli di gas e polvere. WR 124, in particolare, ha una massa 30 volte quella del Sole e ha espulso un quantitativo di materia pari a 10 volte la massa della nostra stella. Durante questo processo, il gas espulso si allontana dalla stella e si raffredda, formando della polvere cosmica che emette luce infrarossa. Grazie alla NIRCam (Near-Infrared Camera) del telescopio spaziale James Webb, è stata catturata un’immagine della stella Wolf-Rayet.

Lo scatto spettacolare

La materia interstellare, comunemente nota come polvere cosmica, è in grado di resistere all’onda d’urto generata dall’esplosione di una supernova e questo la rende estremamente interessante per gli studiosi dell’astronomia. Questa polvere svolge una funzione protettiva nei confronti delle stelle in formazione, rappresenta il materiale di base per la creazione dei pianeti e fornisce un supporto essenziale per la formazione di molecole organiche, tra cui i “blocchi di costruzione della vita”. Queste molecole possono aver svolto un ruolo fondamentale nella genesi del nostro sistema solare e del nostro pianeta.