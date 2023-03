Hogwarts Legacy, state molto attenti ai gatti che incontrate nel gioco

Il lancio di Hogwarts Legacy è il migliore nel settore videoludico da un po’ di tempo a questa parte. Le ambientazioni del Wizarding World hanno letteralmente stregato gli appassionati.

Non sorprende scoprire che Warner Bros abbia intenzione di espandere le potenzialità del titolo e ampliarne la storia. Tuttavia, in attesa di novità in questo senso, i giocatori devono prestare la massima attenzione ai gatti che popolano il mondo di gioco.

Infatti, mentre si esplora il Castello di Hogwarts o si gira per la mappa, si possono facilmente incontrarne tanti felini diversi. La maggior parte dei giocatori è felice di trascorrere alcuni secondi accarezzando questi adorabili animali, ma altri non sembrano trattenersi dal colpirli con incantesimi.

Gli sviluppatori di Hogwarts Legacy stanno rendendo i gatti del gioco dei maghi provetti in grado di scagliare Avada Kedavra contro i giocatori indisciplinati

After seeing how some people have treated cats in the game, devs made a fun little internal thing that I couldn't not share: pic.twitter.com/8T17LMlyEZ — Chandler Wood (@FinchStrife) March 13, 2023

Sono in tantissimi i giocatori che lanciano magie sugli animali. Gli sviluppatori sono consapevoli di questa situazione e stanno cercando una soluzione. Come mostrato su Twitter da Chandler Wood, Community Manager di Avalanche, una possibile soluzione è in fase di studio.

Nel breve video di circa 20 secondi, è possibile vedere un mago che interagiste con un gatto. Gli animali saranno protetti da un incantesimo Protego ogni volta che verranno attaccati. Inoltre, il video non finisce qui.

Immediatamente dopo l’attacco, il gatto scaglierà in attacco Avada Kedavra, che concluderà immediatamente la partita del giocatore. Per fortuna, si tratta di uno scherzo interno tra i membri del team di sviluppo e, al momento, non ci sono piani per integrare questa dinamica nel gioco ufficiale.

Tuttavia, nono possiamo negare che si tratti di meccanica divertente che potrebbe cambiare approccio al gioco. Certamente, arriverà una MOD amatoriale che permetterà ai gatti di Hogwarts Legacy di difendersi e lanciare Avada Kedavra.