Hogwarts Legacy, in Europa sono tutti pazzi per il gioco dedicato al Wizarding World

Hogwarts Legacy è un successo di critica e pubblico. A confermarlo sono i dati, infatti, il titolo sviluppato da Avalanche Software ha fatto registrare il sesto miglior lancio di sempre per il mondo videoludico.

Il titolo legato al Wizarding World ha superato titoli del calibro di Call of Duty, Red Dead Redemption 2 ed Elden Ring. Dopo appena tre settimane dall’uscita, Hogwarts Legacy è già il quinto gioco più venduto degli ultimi 12 mesi. Gli unici titolo che hanno fatto meglio sono FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, Grand Theft Auto 5 ed Elden Ring.

I dati registrati dalla GSD sono relativi alle vendite di giochi fisici in quasi tutti i principali mercati europei (tra cui il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Spagna, l’Italia e altri). Sono incluse anche le vendite di giochi digitali della maggior parte dei principali editori in tutti i mercati europei.

Hogwarts Legacy è il titolo più apprezzato dagli utenti europei con un successo al lancio che non si vedeva da tempo

Il successo di Hogwarts Legacy arriva anche in un momento in cui il mercato videoludico è in contrazione. Il settore, a febbraio 2023, ha registrato un calo del 10% delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In totale si contano 12,9 milioni di giochi venduti.

La diminuzione delle vendite di giochi è dovuta alla minore quantità di uscite previste a febbraio rispetto all’anno precedente. Infatti, nello scorso periodo dello scorso anno sono arrivate IP del calibro di Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Dying Light 2 e Total War: Warhammer 3.

Inoltre, un ulteriore valore aggiunto di Hogwarts Legacy lo si nota paragonando i risultati con le altre novità in arrivo sul mercato. Per trovare una nuova uscita nella classifica degli incassi bisogna scendere al nono posto con Atomic Heart.