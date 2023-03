MIMO 2023, svelata la nuova edizione del Milano Monza Motor Show si preannuncia

La terza edizione del MIMO (Milano Monza Motor Show) è in arrivo e si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023. L’evento si preannuncia estremamente interessante e dinamico, con molte novità e anteprime. La sede dell’evento sarà l’Autodromo Nazionale Monza e Piazza Duomo a Milano, con una vasta gamma di eventi emozionanti e dedicati a tutti gli appassionati di automobili.

A Milano sarà presente un hub espositivo che sarà anche un punto informativo per i visitatori. Il cuore dell’evento, però, si terrà presso il Tempio della Velocità. All’interno dell’Autodromo Nazionale Monza si terranno tre giorni nel segno del rombo dei motori.

MIMO colorerà i paddock, i box, l’anello alta velocità e la pista di Formula 1 permettendo agli appassionati di provare tutte le novità proposte dalle oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche presenti.

Il MIMO 2023 sarà un evento pensato per i curiosi e gli appassionati del mondo automotive che si svolgerà tra Milano e l’Autodromo Nazionale Monza

I visitatori potranno testare i modelli in un circuito test drive creato appositamente che avrà una lunghezza complessiva di di 4 km. In questo modo sarà possibile effettuare un passaggio sulle antiche sopraelevate e affrontare chicane che permettono di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni.

Il calendario delle attività è stato presentato alla presenza di diversi funzionari, tra cui il Presidente MIMO Andrea Levy, il Presidente Aci Milano Geronimo La Russa, l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, e l’Assessore Attività Produttive del Comune di Monza Carlo Abbà.

La 3ª edizione di MIMO sarà incentrata anche sulle Auto Elettriche e Ibride Plug-in. Sono previsti approfondimenti su queste tipologie di vetture, con seminari e incontri dedicati ai potenziali clienti per conoscerne pregi e caratteristiche.

Le dichiarazioni

Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show ha dichiarato: “MIMO 2023 sarà un evento dinamico con molte novità e anteprime, tutte a disposizione del pubblico che potrà provarle in un circuito molto suggestivo, ricavato dal passaggio tra i paddock e sull’antica sopraelevata di Monza. A Milano il pubblico potrà trovare tutte le informazioni su MIMO in piazza Duomo, nella postazione hub arricchita e colorata da alcune istallazioni delle case automobilistiche davanti al sagrato”.

Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano ha commentato: “Automobile Club Milano in giugno festeggerà i 120 anni e siamo orgogliosi di celebrare questo importante anniversario con un evento programmato all’interno del Milano Monza Motor Show. L’appuntamento è per il 17 giugno davanti alla nostra sede, dove numerose vetture che hanno scritto la storia dell’automobilismo partiranno in direzione dell’Autodromo Nazionale Monza. La parata si concluderà con un giro di pista del circuito brianzolo”

Il presidente ha poi continuato: “ACI Milano sarà quindi trait d’union ed elemento di connessione tra il passato – rappresentato dalle vetture più iconiche della storia dell’Automobilismo che sfileranno sulla pista dell’Autodromo Nazionale Monza – il presente e il futuro grazie ai modelli esposti, massima espressione di tecnologia, sicurezza, sostenibilità, comfort, design e prestazioni. Com’è già avvenuto nelle prime due edizioni sono certo che anche nel 2023 il Mimo sarà una festa dell’auto, capace di entusiasmare migliaia di appassionati che popoleranno le vie centrali di Milano e l’Autodromo Nazionale Monza”.