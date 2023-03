Ferrari si prepara al debutto di un nuovo modello nei prossimi giorni

Il prossimo 16 marzo sarà un giorno importante per Ferrari. L’azienda di Maranello ha annunciato il debutto di un nuovo modello proprio in questa data, stuzzicando la curiosità di tutti gli appassionati del mondo automotive.

La conferma arriva dall’account Twitter ufficiale che ha pubblicato un video teaser. Come possibile immaginare, il filmato mostra ben poco della vettura. Le immagini sono incentrate principalmente sul volante della supercar del Cavallino Rampante e sui dettagli in fibra di carbonio.

Si tratta di informazioni che non permettono di determinare con certezza di quale vettura si possa trattare. Tuttavia, è possibile fare alcune supposizioni sulla base dei piani industriali annunciati direttamente dalla stessa Ferrari.

We have something special coming your way on the 16th of March. Save the date. #Ferrari pic.twitter.com/qyTeFQGvke

— Ferrari (@Ferrari) March 9, 2023