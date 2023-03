TIM supera tutti a marzo: queste le due occasioni imperdibili

TIM non si lascia superare dagli altri gestori della telefonia mobile in questa parte centrale di marzo. Il provider vuole contrastare ancora una volta la rivalità con Iliad e con la sua promo principale, la Giga 150, mettendo a disposizione del pubblico una duplice promozione per i servizi ricaricabili.

TIM, le grandi tariffe come alternativa a Iliad, WindTre e Vodafone

Gli abbonati che decidono di attivare una promozione con TIM possono beneficiare, ad esempio, della Gold Pro. Nel dettaglio, il pacchetto per il pubblico prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il pubblico sarà pari a 7,99 euro ogni mese.

In aggiunta a Gold Pro, i clienti di TIM possono anche scegliere la Steel Pro. La promozione in questione prevede un pagamento pari a 6,99 euro al mese. Il ticket per il pubblico garantisce chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete, con la velocità del 4G inclusa.