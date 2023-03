Whatsapp, sul Playstore c’è un’app malevola che si spaccia per quella ufficiale

YoWhatsApp è una delle tante applicazioni non ufficiali che offrono funzionalità extra rispetto a WhatsApp, tra cui la possibilità di inviare file di grandi dimensioni e un’interfaccia personalizzabile. Tuttavia, l’uso di queste applicazioni comporta alcuni rischi, come la potenziale esposizione a malware e la possibilità di essere iscritti a servizi a pagamento senza il consenso dell’utente.

Whatsapp: allarme trojan Triada!

La mod YoWhatsApp in particolare è stata segnalata come “estremamente pericolosa” a causa dell’inserimento del trojan Triada al suo interno, il quale consente di iscrivere gli utenti a servizi a pagamento senza il loro consenso. Inoltre, le applicazioni non ufficiali non sono supportate ufficialmente da WhatsApp e possono contenere funzioni immorali o illegali.

Per proteggersi dai rischi associati all’uso di queste applicazioni, gli esperti di sicurezza consigliano di evitare di installare mod non ufficiali e di scaricare solo applicazioni da fonti affidabili come Google Play Store o Apple App Store. Nel caso in cui YoWhatsApp o altre applicazioni non ufficiali siano già state installate, è importante rimuoverle immediatamente per evitare la perdita di informazioni personali o finanziarie.

In generale, è sempre meglio evitare di installare app modificate o provenienti da fonti non ufficiali, in quanto si rischia di compromettere la propria privacy e sicurezza informatica. È importante prestare attenzione alle autorizzazioni richieste dalle app durante l’installazione e di valutare attentamente se sono necessarie per il corretto funzionamento dell’applicazione.

In caso di dubbi sulla sicurezza di un’app, è possibile utilizzare software di sicurezza per scannerizzare il dispositivo alla ricerca di eventuali minacce. Inoltre, è importante mantenere sempre aggiornato il sistema operativo e le applicazioni installate, in modo da ricevere le patch di sicurezza e le correzioni dei bug.