Le persone che soffrono di HIV hanno un rischio maggiore di contrarre complicazioni se infettate dal COVID

Le persone con HIV hanno risposte immunitarie compromesse ad alcuni agenti patogeni e vaccinazioni e, durante la pandemia di COVID-19, hanno spesso manifestato sintomi gravi se infettate da SARS-CoV-2.

Una nuova ricerca condotta dai ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH), membro fondatore del Mass General Brigham (MGB), ha esaminato in che modo le caratteristiche dei pazienti e l’infezione da COVID-19 possono influenzare le risposte anticorpali delle persone con HIV, comprese le risposte anticorpali contro la SARS -Proteine CoV-2 e proteine di altri virus come il citomegalovirus (CMV) e il virus di Epstein-Barr (EBV).

Lo studio, pubblicato su JCI Insight, ha coinvolto i dati del Global Randomized Trial to Prevent Vascular Events in HIV (REPRIEVE), ha testato gli effetti nelle persone con HIV in terapia antiretrovirale raccogliendo informazioni relative a diagnosi, sintomi ed eventi avversi ogni quattro mesi a partire da aprile 2020. (Sono stati esclusi i partecipanti vaccinati contro SARS-CoV-2).

Ecco cosa cambia

“Abbiamo chiesto se l’infezione da COVID-19 ha influito sulla risposta anticorpale alle proteine ​​non SARS-CoV-2, in questo caso proteine ​​da CMV ed EBV. Abbiamo anche chiesto qual è l’effetto dei fattori dell’ospite sulle risposte anticorpali SARS-CoV-2 tra i partecipanti COVID-positivi“, afferma l’autore senior Steven Grinspoon, MD, capo dell’unità di metabolismo MGH e direttore del Nutrition Obesity Research Center di Harvard.

Nell’analisi complessiva, l’infezione da COVID-19 è stata associata a risposte anticorpali più elevate per CMV ed EBV. Tra i partecipanti positivi, un indice di massa corporea più elevato è stato associato a una risposta SARS-CoV-2 amplificata e un numero inferiore di linfociti T CD4+ (il numero più basso di linfociti T CD4+ di una persona) è stato associato a una risposta anticorpale inefficace o scarsamente funzionale al SARS-CoV-2.