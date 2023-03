Il futuro delle auto è sicuramente elettrico, ecco alcune cose che possono fare

Auto volanti a parte, ora ci sono pochi dubbi sul fatto che l’auto del futuro sarà elettrica. Le vendite sono triplicate in un anno: a settembre 2020 ne sono state immatricolate 21.900, rispetto alle 7.700 auto elettriche nello stesso periodo del 2019. E dal 2035 non si potrà nemmeno acquistare una nuova auto a benzina o diesel.

Quindi, se le auto elettriche sono il futuro, come saranno? Bene, puoi avere un’idea di dove si stanno dirigendo osservando le caratteristiche futuristiche già presenti su alcuni veicoli elettrici:

Autopilota

Google, Waymo e altri potrebbero essere alla ricerca di auto a guida autonoma, ma Tesla ci sta quasi arrivando.

La società afferma che le sue auto sono già dotate dell’hardware di cui avranno bisogno per “capacità di guida autonoma completa” in futuro. Infatti i conducenti di Tesla possono avere un assaggio di ciò che è in serbo con Autopilot: probabilmente la funzione di assistenza alla guida più avanzata sulle auto di oggi. Sterza, frena e accelera automaticamente la tua auto all’interno della sua corsia in autostrada. Ma a differenza delle auto a guida autonoma del futuro, devi tenere le mani sul volante, almeno per ora.

Assistenza alla sicurezza

Molte auto elettriche sono dotate di tecnologie di sicurezza avanzate, progettate per ridurre la probabilità di incidenti. I sistemi di frenata autonoma di emergenza (AEB), ad esempio, possono rallentare o arrestare l’auto, per ridurre il rischio e la gravità degli incidenti in città o in autostrada.

I sistemi di supporto di corsia possono avvisare o addirittura aiutare a sterzare l’auto, per evitare che conducenti distratti si muovano tra le corsie. Mentre le funzioni di assistenza all’attenzione possono individuare la guida assonnata e dare un avviso. Alcune macchine si fermano anche se il conducente non risponde.

Controllo vocale e gestuale

Il controllo vocale è passato dal regno della fantascienza a una caratteristica della nostra vita quotidiana. “Ehi, Google“, “Alexa” e “Siri” fanno ora parte del nostro lessico moderno. Utilizzando Apple Carplay e Android Auto, possiamo usare la nostra voce per navigare, selezionare la musica e controllare il meteo durante la guida. Alcune auto elettriche sono dotate di un proprio sistema di controllo vocale.

Quindi puoi modificare le impostazioni dell’auto con la tua voce, fino al colore delle luci interne. Nell’EQC 400 di Mercedes, invece, puoi utilizzare i gesti delle mani per controllare il tuo “infotainment”. Quindi i tuoi occhi rimangono saldamente fissi sulla strada da percorrere.

Navigazione intelligente

La maggior parte di noi dà per scontato il navigatore satellitare. Ma le future auto elettriche stanno spingendo i confini dei sistemi di navigazione convenzionali. Le auto elettriche comprendono già in che modo la loro autonomia disponibile potrebbe influire sulla tua destinazione. E molti pianificheranno una sosta per la ricarica, se ne avrai bisogno, lungo il percorso.

Con mappe e dati sul traffico migliori, anche le auto stanno diventando consapevoli della strada da percorrere. La Porsche Taycan conosce le curve fino a due km di distanza e può aiutarti a estendere l’autonomia della batteria scendendo a una velocità adeguata. Alcune auto elettriche proiettano indicazioni sul parabrezza. Mercedes ha persino creato la navigazione in realtà aumentata (AR).

Parcheggio autonomo

Lo scorso settembre, Tesla ha lanciato “Smart Summon” nel suo ultimo aggiornamento software. Con questa funzione di parcheggio automatico, non hai nemmeno bisogno di essere al volante della tua auto.

Una Tesla uscirà da sola da un parcheggio e verrà a cercarti. Come ha chiarito l’azienda nel suo annuncio: “È la funzionalità perfetta da utilizzare se hai un carrello della spesa traboccante, hai a che fare con un bambino esigente o semplicemente non vuoi camminare verso la tua auto sotto la pioggia“. Certo, la tecnologia non è ancora perfetta; ma è certamente un assaggio delle cose a venire.