Paginemediche acquisisce la startup AreaMedical24

Paginemediche, una piattaforma di salute digitale e telemedicina avanzata che fornisce programmi per la prevenzione e la gestione di patologie, ha acquisito AreaMedical24 (AM24), una startup che offre servizi di telemedicina e consulenza medica alle compagnie assicurative e alle aziende. L’acquisizione permetterà a Paginemediche di ampliare ulteriormente i suoi servizi grazie alla vasta rete di oltre 5.000 medici e professionisti sanitari in convenzione con AM24, presente su tutto il territorio italiano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con già oltre 150.000 utenti registrati e 1,5 milioni di visitatori unici al mese sul loro sito web, Paginemediche sta semplificando l’accesso alla salute attraverso l’offerta di servizi digitali e fisici, compresi i programmi di cura personalizzati, sviluppati sia internamente che in partnership con le aziende farmaceutiche. Paginemediche ha acquisto la startup AreaMedical24 per ampliare ulteriormente la propria gamma di servizi relativi alla salute L’acquisizione di AM24 è solo l’ultima mossa strategica di Paginemediche per diventare un punto di riferimento nella fornitura di soluzioni innovative nel settore sanitario, e ampliare l’accesso alla telemedicina in Italia.

Graziella Bilotta, CEO di Paginemediche, ha commentato l’acquisizione: “L’acquisizione di AreaMedical24 punta a far evolvere e ad arricchire la nostra offerta, garantendo l’accesso a servizi sanitari innovativi, basati su un’avanzata esperienza utente. Continueremo a creare partnership di valore con le aziende farmaceutiche ed assicurative per lo sviluppo dei Digital Care Program, i nostri innovativi programmi digitali di disease management e di supporto ai pazienti“. L’amministratore delegato ha continuato dicendo: “L’integrazione del network AM24 e della centrale operativa, ci permetterà di ampliare e arricchire i programmi con un ventaglio più ampio di prestazioni mediche erogate in telemedicina, a domicilio, oltre che in strutture convenzionate.”

La notizia è stata salutata con entusiasmo anche da Roberta Bombini, CEO di AM24: “AreaMedical24 ha costruito una solida reputazione affiancando le principali compagnie

assicurative italiane e molte aziende di grandi dimensioni nell’erogazione di servizi di

telemedicina e medical concierge. L’ingresso in Paginemediche rappresenta l’occasione di portare una radicale innovazione in questo settore che è ancora basato principalmente sull’assistenza telefonica“.