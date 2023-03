Windows 11, questi tre elementi potrebbero recare problemi al sistema

Windows 11 è l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft, che promette di migliorare l’esperienza utente grazie a una serie di nuove funzionalità e migliorie. Tuttavia, ci sono anche alcune opzioni che potrebbero rovinarla. In questo articolo le affronteremo insieme.

Windows 11: fate attenzione a questi elementi

La modalità di risparmio energetico potrebbe rallentare il sistema

Windows 11 include una modalità di risparmio energetico che consente di estendere la durata della batteria del dispositivo. Tuttavia, questa opzione potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Quando la modalità di risparmio energetico è attivata, il sistema rallenta. Per evitare ciò, gli utenti dovrebbero disattivare la modalità di risparmio energetico quando necessario, ad esempio quando si utilizzano applicazioni che richiedono prestazioni elevate.

Il controllo della privacy potrebbe limitare alcune funzionalità

La nuova versione include un pannello di controllo della privacy che consente agli utenti di controllare le informazioni che vengono raccolte dal sistema operativo. Tuttavia, l’attivazione di alcune opzioni di privacy potrebbe limitare diverse funzionalità. Ad esempio, se si disattiva la condivisione della posizione, non la si potrà più utilizzare. Così come se si disattiva la raccolta di dati diagnostici: Microsoft potrebbe non essere in grado di risolvere eventuali problemi di sistema in modo efficace. Per evitarlo, gli utenti dovrebbero selezionare con attenzione le opzioni di privacy e assicurarsi di comprendere le conseguenze di ciascuna opzione.

Il sistema di aggiornamento automatico potrebbe causare problemi di compatibilità

Windows 11 include un sistema di aggiornamento automatico che consente al sistema operativo di aggiornarsi in modo autonomo. Tuttavia, quest’ultimo potrebbe causare problemi di compatibilità con alcuni driver o applicazioni di terze parti. Se per esempio un driver non è compatibile con l’ultima versione di Windows 11, l’aggiornamento potrebbe causare problemi di stabilità o prestazioni. Inoltre, se un’applicazione di terze parti non è stata aggiornata per essere compatibile con esso, potrebbe smettere di funzionare dopo l’aggiornamento.