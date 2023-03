Vivo X Flip, nuovi dettagli sul prossimo foldable

Il produttore cinese Vivo ha stupito con il suo ultimo smartphone pieghevole Vivo X Fold+. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, l’azienda si sta preparando per annunciare ufficialmente anche un foldable in stile Samsung Galaxy Z Flip, ovvero il prossimo Vivo X Flip. In queste ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato numerosi dettagli che lo riguardano.

Vivo X Flip, ecco i primi dettagli secondo il leaker Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station si è lasciato sfuggire in rete diversi dettagli interessanti riguardanti il prossimo smartphone pieghevole a marchio Vivo. Stando a quanto è emerso, il nuovo Vivo X Flip sarà uno smartphone top di gamma dal punto di vista prestazionale. Ad alimentare il tutto, dovrebbe infatti esserci il potente soc Snapdragon 8+ Gen 1.

Secondo il leaker, le prestazioni saranno ulteriori supportate da tagli di memoria notevoli comprendenti 12 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Esternamente, poi, dovrebbero essere presenti due sensori fotografici, rispettivamente il sensore Sony IMX866 da 50 MP e il sensore grandangolare Sony IMX663 da 12 MP. Come gli altri top dell’azienda cinese, anche qui il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Zeiss.

Una volta aperto, lo smartphone pieghevole di Vivo dovrebbe avere un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche qui sarà presente una fotocamera per i selfie e sarà posta in un piccolo foro centrale. All’appello non dovrebbe mancare una vettura da 4400 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W.