Samsung Galaxy S23 Ultra, il flagship senza rivali che mostra caratteristiche al top

Oggi si parla di Galaxy S23 Ultra, il flagship di Samsung che ci ha reso molto semplici le operazioni quotidiane. L’upgrade è stato fatto e i due lati software ed hardware sono stati migliorati nettamente rispetto ad S22 Ultra.

Design e display

Partendo dal design, le forme sono squadrate e il display che dolcemente si poggia sulla cornice in alluminio senza essere più così curvo. L’eleganza è il primo aspetto che balza all’occhio, nonostante i materiali siano riciclati e a basso impatto ambientale. Anche sul retro le fotocamere sono davvero ben implementate senza distruggere l’armonia dell’estetica di questo smartphone. Non è di certo adatto a tutti viste le sue dimensioni che ne rendono impossibile l’utilizzo con una sola mano. L’ergonomia è stata leggermente migliorata visti i bordi leggermente più schiacciati.

Il display è un’unità fantastica: AMOLED QHD+ da 6.8 pollici che supporta il refresh rate fino a 120Hz con HDR10+. C’è l’Always-On display personalizzabile. La curvatura più ammorbidita è davvero un plus anche per usare la S-Pen. I colori sono sempre fedeli e nitidi con il punto di bianco davvero ben bilanciato, mentre la luminosità è altissima.

Software e implementazioni

Parlando del software, sembra davvero completissimo con tante chicche che ci permettono di sfruttare al massimo le potenzialità di questo S23 Ultra di Samsung. E’ super personalizzabile e non ci sono più micro-lag passando da un menu all’altro. Si possono personalizzare le icone, il carattere, lo sfondo dinamico e tutto ciò che si desidera. C’è anche la possibilità di impostare tutti i vari layout della schermata, la modalità multi-finestra e la scelta di impostare ogni app in background come si desidera o sul blocco schermo.

L’ecosistema di questa interfaccia, previa creazione del Samsung Account, consente di avere sotto mano sempre tutte le password, di ritrovare il dispositivo o il Quick Share per condividere i file con gli smartphone Samsung vicini. Presente la sezione assistenza dispositivo e batteria, per capire se ci sono app che “drenano” troppa batteria aiutando l’utente a ottimizzare il tutto. Ma queste sono solo alcune delle principali caratteristiche del sistema operativo di questo Samsung Galaxy S23 Ultra, senza tenere conto delle molteplici attività dedicate alla sola S-Pen. Proprio per quanto riguarda quest’ultima, ci sono persone che tendono a non utilizzarla praticamente mai, mentre ce ne sono altre, come nel nostro caso, che ne fanno largo utilizzo magari per scorrere le foto, per prendere appunti o per tante altre operazioni rapide da svolgere come se ci avessi tra le mani un blocco notes.

Hardware e prestazioni

Galaxy S23 Ultra è stato creato da Samsung su una combinazione tra performance tra lato software e hardware. Il tutto è basato su un processore che è lo Snapdragon 8 Gen 2 creato appositamente per Galaxy, il quale in combinazione con le varie taglie di memoria RAM, che arriva fino a 12GB, permette di non avere alcun tipo di lag o impuntamento. Il sistema risulta estremamente fluido anche nello scorrimento dei social così come con tante applicazioni o processi aperti. Inoltre non abbiamo notato surriscaldamenti. Per quanto concerne la memoria interna, si va da 128 giga fino ad un massimo di 1TB.

La batteria da 5000 mAh ci ha lasciato sorpresi: lo smartphone arriva anche oltre la giornata con un utilizzo stress ma non troppo. La ricarica è rapidissima con il caricabatterie che ci spinge fino a 45W. La ricarica wireless invece arriva a 15 W mentre è disponibile anche la ricarica inversa sempre di tipo wireless per utilizzare il nostro dispositivo al fine di ricaricare un altro smartphone che supporti la ricarica wireless.

Multemedia e fotocamere

Il lato multimediale di questo Samsung Galaxy S23 Ultra è forse la punta di diamante. Per quanto concerne il comparto fotografico ecco un nuovo sensore proprietario ISOCELL da ben 200MP con una grandangolare da 12MP F2.2, e due fotocamere da 10MP, una Zoom 3X F2.4 e una Zoom 10X F4.9. Tutto ciò si traduce in foto spettacolari. Disponibili anche gli scatti a 50MP in modalità pro. Tutto risulta davvero eccezionale, sia di giorno che di notte, senza differenze sostanziali che lasciano intravedere magari una mancanza da parte di questo dispositivo nel suo lato fotografico. Nota di merito per la modalità ritratto che è migliorata tantissimo scontornando i soggetti quasi alla perfezione.

Presente anche la modalità Astro-Photo la quale permette, con una lunga esposizione, di scattare foto alle stelle durante la notte. Lo Zoom 100X lascia una piccola perdita di qualità ma quando bisogna scattare, ecco la grande sorpresa, come nel caso delle foto alla luna. Stessa cosa anche per i video, i quali ci hanno lasciato senza fiato anche con questo super zoom. Ricordiamo che i video possono essere girati fino ad una risoluzione in 8K, alla quale dovremo però abbandonare i 60 fps.

Conclusioni

Samsung Galaxy S23 Ultra in conclusione si dimostra un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista e adatto soprattutto ad una fascia di utenti particolarmente votata al mondo della produttività. Chiaramente bisogna disporre di un budget importante dal momento che il dispositivo costa 1279 € attualmente in offerta su Amazon ma di base 1479 €.