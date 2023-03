TIM potrebbe concludere un accordo multimiliardario con KKR, ma l’offerta è ancora troppo bassa

L’Italia è vicina a concedere l’approvazione preliminare a un’offerta multimiliardaria da parte dell’istituto di credito statale CDP e del Gruppo Macquarie per la rete fissa di Telecom Italia, ha riferito sabato Bloomberg News citando fonti vicine alla questione.

L’accettazione dell’offerta da parte di CDP e dell’australiana Macquarie potrebbe essere annunciata questo mese, afferma il rapporto, aggiungendo che non è stata presa una decisione definitiva.

La notizia arriva dopo che TIM ha affermato il mese scorso che un’offerta per la sua rete di rete presentata dal fondo statunitense KKR & Co Inc “non riflette del tutto il valore dell’asset“. Per questo motivo TIM ha affermato che il suo obiettivo è quello di rilanciare con un’offerta migliorata entro la fine di marzo.

L’accordo potrebbe anche saltare

I massimi funzionari del governo del primo ministro italiano Giorgia Meloni si sono incontrati venerdì per esaminare gli ultimi dettagli dell’offerta, afferma il rapporto.

KKR il mese scorso ha esteso di quattro settimane la sua offerta per la rete fissa di TIM fino al 24 marzo dopo che il governo aveva chiesto al fondo statunitense di prorogare la scadenza per dargli più tempo per analizzare il potenziale accordo, in particolare la sua influenza su un settore ritenuto strategico per il Paese in questo momento storico.

L’amministrazione Meloni vuole assicurarsi il controllo pubblico della rete di TIM, ma non c’è un terreno comune all’interno del governo su come raggiungere questo obiettivo.

Macquarie Group ha rifiutato di commentare il rapporto. CDP e Telecom Italia non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento di Reuters.