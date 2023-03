Al MWC 2023 Telefonica presenta nuove importanti novità per il 5G

Telefónica ha lanciato la prima rete pubblica 5G in Spagna con spettro mmWave a 26 GHz nel padiglione 3 della Fira Gran Via di Barcellona la scorsa settimana. Le prestazioni della rete sono state “pazzesche” in termini di quantità di dati consumati, secondo Juan Cambeiro, Manager of 5G Customer Innovation di Telefónica.

Parlando al MWC 23, Cambeiro ha affermato che l’operatore ha mostrato numero pazzeschi in quanto a velocità di downlink e uplink.

Ericsson ha fornito le radio mmWave e il processore RAN, mentre Qualcomm ha dimostrato una gamma di dispositivi mmWave per la nuova rete dell’operatore spagnolo. L’operatore ha affermato che il suo 5G mmWave in futuro sarà in grado di fornire velocità di download superiori a 5 Gbps e velocità di upload di 1 Gbps.

Dove può essere utilizzata

Grandi sedi, stadi e aree urbane densamente popolate sono i luoghi perfetti, questo perchè le implementazioni mmWave possono fornire una capacità molto più elevata su distanze più brevi rispetto alle reti che utilizzano lo spettro di banda medio e basso.

Al campionato di football americano Super Bowl del mese scorso a Glendale, in Arizona, ad esempio, Verizon ha affermato che i suoi clienti presenti all’evento hanno utilizzato 47,8 TB di dati all’interno e intorno allo stadio. Di quel traffico mobile totale, il 73,8% era su radio mmWave, secondo Brian Mecum, vicepresidente della tecnologia dei dispositivi di Verizon.

Cambeiro ha affermato che l’aumento della capacità negli hotspot o negli stadi è qualcosa che Telefónica “deve fare” per alleviare la congestione della rete, ha affermato che l’operatore “vede le maggiori opportunità per creare nuovi servizi nel segmento aziendale“, in particolare nelle applicazioni di produzione, logistica e mobilità industriale .

L’interesse del settore per mmWave per gli ambienti interni riguarda principalmente il dare ai produttori o alle società di logistica la possibilità di “prendere il controllo di tutto ciò che si muove” e “sbarazzarsi dei cavi“, ha affermato.