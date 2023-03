Samsung: sta per arrivare un Galaxy con batteria da 30.000 mAh

È piuttosto strana la notizia diffusa sul web e che riguarda un utente ed il suo smartphone Samsung, per la precisione un Galaxy A32 5G. L’utente in questione ha ben pensato di installare una batteria con una capacità addirittura di 30.000 mAh.

Di fatti, il colosso sud coreano Samsung non ha intenzione di lanciare un nuovo smartphone con suddetta batteria, bensì un utente ha pensato bene di crearselo da solo. Scopriamo insieme come è andata.

Samsung Galaxy A32 5G: un utente ha installato una batteria da 30.000 mAh

Per quanto riguarda il processo che ha consentito l’installazione della maxi batteria, non sembrerebbe nulla di complesso. Tuttavia, occorre specificare che il risultato finale sul piano dell’estetica non è proprio l’ideale. Difatti, l’utente ha semplicemente acquistato sei celle Samsung 50E e le ha connesse in parallelo. Infine, le ha attaccate sul retro dello smartphone, ottenendo così un dispositivo con una batteria complessiva da 30.000 mAh.

L’autonomia, ovviamente, ne ha tratto un importante beneficio. A riguardo, l’utente ha informato tutti che lo smartphone ha raggiunto una settimana di autonomia. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dai tempi di ricarica: occorreranno, infatti, circa 7 ore per portare la batteria al 100%. Il dispositivo, che pesa complessivamente 454 grammi, potrà essere utilizzato anche per ricaricare altri dispositivi grazie a due porte USB-A. Il Galaxy A32 5G “modificato”, invece, potrà essere ricaricato tramite USB-C, Lightning e microUSB con ricarica veloce.

Dunque, l’utente, chiudendo un occhio sull’estetica e sulla sicurezza, ha ottenuto uno smartphone dall’autonomia assurda. Eppure, il Galaxy A32 5G, con la sua batteria da 5.000 mAh, già garantisce ai suoi possessori una certa tranquillità sul piano dell’autonomia. Non è un processo che vi consigliamo di fare a casa, primo perché richiede una certa esperienza, secondo perché rischiereste di andare a rovinare il vostro smartphone ed annullare la garanzia.