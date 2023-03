Prodotti ritirati, il “must have dei taglieri” è stato rimosso dai supermercati

Il prosciutto cotto è un alimento molto amato in Italia, consumato spesso a pranzo o in occasioni festive come Pasqua o Natale. Tuttavia, il recente richiamo di alcuni lotti di prosciutto cotto a trancio venduti presso la Bottega del Gusto e il Mercato e Sapori Genuini ha sollevato molte preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare.

Prodotti ritirati: l’allarme è serio e potrebbe portare a gravi conseguenze

Il richiamo è stato emesso a causa della presenza di allergeni non dichiarati, in particolare latte e soia, che potrebbero causare reazioni allergiche pericolose per le persone affette da tali allergie. Secondo le autorità competenti, il prodotto incriminato è stato venduto in diverse regioni italiane e potrebbe essere presente anche in altri punti vendita.

I lotti

Qui di seguito trovate i prodotti incriminati:

Prosciutto cotto a trancio di La Bottega del Gusto , prodotto per conto di Eurospin S.p.A. / Spesa intelligente S.p.A.: numero del lotto di produzione L230559 , quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi

, prodotto per conto di Eurospin S.p.A. / Spesa intelligente S.p.A.: numero del , quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi Prosciutto cotto a trancio de Il Mercato , prodotto per conto di G.S. S.p.A.: numero del lotto di produzione L230559 , quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi (peso variabile)

, prodotto per conto di G.S. S.p.A.: numero del , quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi (peso variabile) Prosciutto cotto a trancio di Sapori Genuini, prodotto per conto di IN’S Mercato S.p.A. / C.D.F. Centro Distribuzione Freschi srl: numero del lotto di produzione L230559, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi

Si tratta di un alimento delicato che richiede molta attenzione nella sua produzione e vendita. Non a caso i produttori devono garantire la tracciabilità degli ingredienti e rispettare le norme di sicurezza alimentare, in modo da evitare rischi per la salute dei consumatori. Questi ultimi possono fare la loro parte controllando attentamente l’etichetta e verificando la presenza di eventuali allergeni. In caso di dubbi, è sempre meglio chiedere informazioni al personale del punto vendita o contattare direttamente il produttore.

Solo con una maggiore sensibilizzazione e attenzione ai rischi per la salute dei consumatori si può garantire una maggiore sicurezza alimentare per tutti. A proposito, dovete sapere che è stato da poco ritirato un prodotto amatissimo dai più golosi. Stiamo parlando di una vasta serie di dolci tra cui il famoso tiramisù.