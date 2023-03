Apple ha scelto i fornitori di display per iPhone 15

Come abbiamo anticipato anche qualche giorno fa, quando Apple lancerà l’iPhone 15 tra sei mesi, probabilmente non includerà i display di BOE.

Secondo quanto riferito in queste ore, il fornitore cinese ha dovuto affrontare “problemi tecnologici” dopo aver tentato di conquistare gli ordinativi per i nuovi iPhone. Il colosso di Cupertino ha quindi scelto i suoi sostituti.

Apple: ecco chi farà gli schermi per iPhone 15

I colleghi di DigiTimes raccontano come BOE sembra aver esaurito il tempo per dimostrare di poter produrre i pannelli OLED necessari per iPhone 15 su larga scala. Inizialmente BOE avrebbe dovuto fornire pannelli OLED LTPS per l’applicazione in due iPhone 15 di fascia media, ma ha dovuto affrontare tassi di rendimento bassi e instabili a causa di problemi tecnologici ed è quindi quasi impossibile avviare la produzione in serie nel giugno 2023.

Il rapporto aggiunge che LG Display e Samsung Display sono molto probabilmente gli unici fornitori dei pannelli OLED per la gamma iPhone 15. Samsung Display dovrebbe realizzare la maggior parte di questi pannelli, perché il fornitore ha una capacità produttiva maggiore rispetto a LG Display. Il colosso di Cupertino mirava a portare BOE tra i suoi fornitori per ridurre la sua dipendenza da Samsung Display. BOE avrebbe dovuto fornire pannelli da 6,1 pollici per il prossimo iPhone.

Probabilmente, però, l’azienda cinese non sta solo perdendo gli ordinativi per i display OLED degli iPhone 15. I rapporti sulla catena di fornitura indicano che Apple lancerà i primi modelli di iPad con display OLED nel 2024 e anche in questo caso gli unici fornitori dovrebbero essere Samsung Display e LG Display. Sicuramente saranno all’altezza dei nuovi melafonini.